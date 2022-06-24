ВСУ отразили вражеский штурм на Славянском направлении

На Славянском направлении украинские бойцы отразили штурм оккупантов в нескольких населенных пунктах. В частности, в районе Богородичного, Долины, Вернополья и Курульки.

Российские войска пытаются обнаружить слабые места в украинской обороне. Хотят возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, передает 24 канал.

Важно Оккупанты из-за потери боеспособности начали бежать из-под Славянска

Россияне накапливают силы

Для этой цели оккупанты накапливают резервы в тыловых районах. В частности, в районе Новоселовки развернули батарею системы залпового огня "Ураган". В утренней сводке Генштаба сообщали, что в районе Изюма противник тоже переместил в два танковых подразделения.

ВСУ продолжают держать крепкую оборону и наносить существенные потери противнику. Наибольшие потери россияне понесли именно на Славянском, а также Бахмутском направлении.

Обстрел Славянска

Оккупанты 22 июня в очередной раз обстреляли Славянск. Под вражескую атаку попали окраины города – северный микрорайон. Прошло без жертв, но одного человека в результате атаки ранило. Начальник городской военной администрации Вадим Лях снова призвал местных жителей эвакуироваться.

Ранее, 18 июня, украинские бойцы уничтожили большое количество российских сил возле Краснополья на Славянском направлении. Воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку. Шли тяжелые бои.

Что происходит в Северодонецке

Украинские военные до сих пор находятся в Северодонецке, но планируют постепенный уход из города. Инфраструктура города разрушена до основания, россияне не прекращают обстрелы.

ВСУ уже получили приказ о передвижении к новым позициям в укрепленных районах. Оттуда можно будет продолжать боевые действия, а также бить по врагу. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что ВСУ преуспевают на поле боя, но на некоторых направлениях приходится сдерживать захватчиков и отходить на новые позиции.

Из Лисичанска наши военные не планируют отходить. Россияне же хотят окружить ВСУ в районе этого города.

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