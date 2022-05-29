ВСУ оттеснили россиян в направлении трассы Лисичанск – Бахмут, – Гайдай

Ситуация в Луганской области остается сложной. Ведь российские оккупанты не покидают попыток полностью взять под свой контроль эти территории.

ВСУ оттеснили россиян в направлении трассы Лисичанск – Бахмут

Однако защитники и защитницы Вооруженных Сил Украины не уступают врагу и дают достойный отпор. Так, ВСУ удалось вытеснить россиян в направлении трассы "Лисичанск – Бахмут". Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Украинские защитники имели успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и потеснили,

– заявил он.

Трасса Лисичанск – Бахмут: что нужно знать

8 мая оккупационные войска России начали жестко обстреливать трассу "Лисичанск – Бахмут". Поэтому даже пришлось сразу прекратить эвакуацию гражданского населения из области. Тогда работа "дороги жизни" полностью остановилась на несколько дней. Невозможно было не только увезти людей, но и привезти гуманитарную помощь.

Российские оккупанты пытаются отрезать поставки помощи в Лисичанск и Северодонецк, захватив трассу Лисичанск – Бахмут. Однако она под контролем украинских войск, но передвигаться по ней опасно.

Несмотря на постоянные обстрелы, этой трассой и дальше продолжают поставлять гуманитарные грузы в Лисичанск. И именно ею производится эвакуация мирного населения этих городов.

Оккупанты несколько раз пытались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск, но несли лишь значительные потери и были вынуждены отступать.

Кроме того, вчера, 28 мая, украинские защитники разбили блокпост россиян на "дороге жизни" Лисичанск – Бахмут, а самих оккупантов ударной волной разбросало по земле. Накануне противник прорвался к трассе, но наши воины выбили его оттуда.

Также были отражены наступления в Боровском и Бобровом. россияне отступили на ранее занятые позиции.

Украинские воины сумели за минувшие сутки на Донбассе отразить семь атак врага, уничтожить один танк и шесть вражеских автомобилей. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10".

Северодонецк и Лисичанск под обстрелами

По словам Гайдая, рашисты до сих пор находятся в гостинице областного центра среди горы трупов своих собратьев. Они непрерывно штурмуют город и введут бои.

Так, от вражеской авиации и артиллерии вчера страдали Лисичанск и Устиновка. В многоэтажку залетел снаряд. четверо получили ранения и находятся в больнице. К сожалению, одна женщина погибла.

Также авиаударом российские кафиры разбили здание кинотеатра. Повезло, что людей не было.

Что касается Северодонецка , то в свой День рождения он едва жив. Россияне продолжают системно уничтожать город вместе с гражданскими жителями. 28 мая погибла одна женщина в старом районе Северодонецка. В результате атак захватчика за минувшие сутки в городе повреждено около 13 многоэтажек.

При этом в области в сутки более 60 разрушений, в частности, в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин.

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