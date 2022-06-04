ВСУ "перемололи" очень большой процент военной элиты России, – советник главы МВД

Россия стянула на Донбасс свои мощные боевые силы, чтобы достичь поставленных целей. Однако украинские защитники уже "перемололи" большой процент российской военной элиты.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив . Он отметил, что немаловажную роль в успешном штурме играет наличие мощного вооружения.

Нацгвардейцы уничтожили почти весь взвод россиян в Донецкой области

По словам Андрусива, недолговременные и скудные "успехи", которые российская армия показывает в определенных населенных пунктах на Донбассе, связаны с 2 факторами.

Во-первых, оккупанты применяют ковровую бомбардировку. Они стирают с лица земли некоторые населенные пункты, в которых иногда обороняются украинские солдаты. Это одна из причин того, почему ВСУ иногда переходят на более выгодные для них позиции.

Во-вторых, для достижения своих целей российская армия фактически стянула на Донбасс мощные боевые силы. Эту "элиту" постоянно опрокидывают с одного направления на другое, чтобы обеспечить любое продвижение.

Практически за 2 – 3 недели операции в районе Северодонецка, Попасной мы "перемололи" совсем большой процент русской военной элиты. "Мясных батальонов" очень много. Однако профессиональных, мотивированных штурмовиков мало. Большинство из них были уничтожены в результате этих тяжелых боев,

– отметил советник главы МВД.

Андрусив также предположил , что в ближайшее время в наступлении российских военных на украинские населенные пункты будет определенная пауза. Все потому, что оккупанты понемногу выдыхаются.

Ликвидация российской "верхушки": другие новости

Украинские военные в мае уничтожили русского полковника Владимира Иванова. Он работал в пресс-службе министерства обороны России.

В Херсонской области в апреле украинские военные уничтожили пункт управления российскими войсками и ликвидировали двух генералов страны-агрессорки.

В Украине ликвидирован полковник Алексей Смирнов. Он являлся начальником связи 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

Директор Разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррье в мае заявил , что Россия в войне против Украины уже потеряла от 8 до 10 генералов.

В Украине также ликвидировали ответственного за понтонные переправы через Северский Донец российского полковника Дениса Козлова. Он был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

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