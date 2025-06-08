"По тебе стреляют свои": россияне атаковали пленного "побратима", следовавшего за дроном ВСУ

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд оккупантами. Чтобы доставить одного пленного россиянина в тыл, бойцы организовали "спецоперацию" с громкоговорителем на дроне.

Зато россияне открыли огонь из артиллерии по собственному "побратиму". Соответствующее видео в воскресенье, 8 июня, опубликовала 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ, передает 24 Канал.

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Как длилась "спецоперация"

Двое российских штурмовиков прорвались на позиции бойцов 106-го батальона и спрятались в укрытии. Украинские пехотинцы во время зачистки блиндажа ликвидировали одного оккупанта, другого – взяли в плен.

Чтобы доставить россиянина в тыл, не рискуя жизнью защитников, его отправили самого под контролем дрона с громкоговорителем.

Этот бедняга прошел под обстрелами 2 километра, получил ранения и несколько раз едва не погиб. Словом, сполна почувствовал, какой ад может творить его армия,

– отметили военные.

Как пленный россиянин добирался в тыл: смотрите видео

Напомним, недавно на Курском направлении украинские десантники взяли в плен российских военных во время их первого выхода на задание. Оккупанты рассказали о негуманном обращении и психологическом давлении в своих подразделениях.