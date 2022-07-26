Два лучших пилота путина погибли в Украине под огнем из HIMARS, – СМИ

Несмотря на то, что Россия скрывает потери на войне в Украине, они очевидны. Так, ВСУ ликвидировали двух лучших пилотов российской армии. Оба погибли в результате удара HIMARS по российским войскам в Донецке.

Смерть летчиков – только очередная гибель военной элиты русских воинов

Подполковник Максим Потёмин и военный летчик в третьем поколении, полковник Анатолий Стасюкевич погибли 8 июля. Еще одной жертвой HIMARS в Украине является подполковник Сергей Михайлов, командовавший мотострелковым батальоном.

Издание иронически отмечает, что смерть этой троицы только очередная гибель российской военной элиты, причиной которой стал HIMARS. Ожидается, что российские потери будут только увеличиваться.

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Двое из лучших пилотов Путина были убиты ракетой HIMARS в Украине, пока российское руководство рассказывает, что они ничего не меняют на фронте. 41-летний Максим Потемин, летчик-истребитель в звании подполковника, погиб в результате обстрела его кортежа высокоточной реактивной артиллерией в Донецке 8 июля. В результате того же нападения погиб 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также летчик-истребитель,

– говорится в статье.

Погибших лётчиков уже похоронили на россии / Фото Daily Mail



Могила полковника Стасюкевича / Фото Daily Mail

О смерти Максима Потёмина в результате удара HIMARS заявил отец ликвидированного летчика. Он узнал, что именно американские системы стали причиной смерти его сына, всего несколько дней назад, как считает россиянин, удар ВСУ нанесли при содействии западной разведки.

"Автомобиль моего сына был сбит ракетой HIMARS", – рассказал Потёмин-старший местным СМИ.



Отец вместе с погибшим российским оккупантом / Фото Daily Mail

Кратко о погибших оккупантах

Потёмин был женат, имел двоих детей – сына 15 лет и дочь 8 лет. Оккупант был посмертно награжден орденом мужества за "самоотверженные подвиги и доблесть".

Другой ликвидированный летчик-истребитель, Стасюкевич, начальник штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии, был военным летчиком в третьем поколении. Летал в той же части, что и Потемин, она базировалась в Крымске Краснодарского края.

Третья потеря военной элиты и жертва американского вооружения – 42-летний подполковник Сергей Михайлов, командовавший мотострелковым батальоном. Он был ликвидирован в Украине, однако в другом месте, не там, где ликвидирован Потемин и Стасюкевич.



Ликвидированный подполковник Михайлов / Фото Фото Daily Mail

Смерть этой троицы – лишь очередная гибель российской военной элиты, причиной которой стали HIMARS, подаренные Украине США и прибывшие на поле боя около месяца назад. Киев применял это оружие для нанесения ударов по российским командным пунктам и складам с боеприпасами в глубоком тылу, которые ранее были недостижимы,

– объясняет издание.

К слову, 8 июля на оккупированной части Донбасса действительно сообщали о взрывах. Жители Донецка и Шахтерска рассказывали сразу о нескольких пожарах в своих городах.

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