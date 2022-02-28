ВСУ по всем направлениям удерживают оборону определенных рубежей

Противник продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.

Об этом говорится в оперативной сводке по состоянию на 00:00 27 февраля по поводу российского вторжения.

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Воздушные Силы ВС Украины совершают отражение воздушных ударов

По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника.

Войска обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.

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