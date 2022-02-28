Про це йдеться в оперативному зведенні станом на 00:00 27 лютого щодо російського вторгнення.

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Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Війська оборони міста Києва розгорнула щільну та багаторівневу систему захисту столиці.