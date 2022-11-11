ВСУ почти на правом берегу Днепра, свежие потери оккупантов на Юге, – главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Защитники продолжают освобождать украинские земли на Херсонском направлении. В ходе успешного наступления передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению оккупантов в ряде населенных пунктов. В Генштабе обещают обнародовать результаты со временем из соображений безопасности операции.
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Оккупанты обстреливают мирные города
В Генштабе отметили, что захватчики сосредотачивают свои усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях и совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра, а также на севере временно оккупированного Крыма. В то же время они наступают на:
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Новопавловском направлениях.
В течение суток 11 ноября оккупанты нанесли 3 ракетных и 9 авиационных ударов, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских атак пострадали районы населенных пунктов:
- Харьковской,
- Донецкой,
- Винницкой,
- Херсонской,
- Николаевской областей.
Наши бойцы продолжают освобождение Херсонщины / Фото Генштаба ВСУ
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском и Полесском ситуация не имеет существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вторжение россиян в Украину, предоставляя им инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.
Также там продолжается формирование российско-белорусской группировки войск. Угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси сохраняется.
На других направлениях оккупанты производили обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелечья Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 30 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожье.
В освобожденных населенных пунктах обнаруживают и ликвидируют оккупантов / Фото Генштаба ВСУ
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Украинские пилоты нанесли 5 ударов по оккупантам
По уточненной информации, подтвердилось уничтожение вражеского вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Днепровка Запорожской области. В свою очередь, возле Энергодара наши бойцы поразили пункт управления оккупантов:
- более 50 россиян погибли,
- еще более 40 – получили ранения.
Также защитники уничтожили российский вертолет Ка-52, а в результате точных ударов по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Червоный Маяк Херсонской области ликвидировали более 30 оккупантов, 2 танка и 4 грузовика.
Украинская авиация в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:
- пункт управления,
- 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 2 склада боеприпасов,
- 3 других важных военных объекта оккупантов.
Силы обороны наносят россиянам сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ
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