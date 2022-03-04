ВСУ подсказали, что подарить любимой на 8 марта: веселое видео

4 марта 2022 , 14:23
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Источник:

Сухопутные войска ВС Украины

Приближается 8 марта – Международный женский день. Каждый по-разному относится к этому дню и вариантам его празднования, но в ВСУ предложили подарок, который точно понравится всем.

Цветы? Нет. Духи? Нет. А вот сбитый вражеский танк или убитый москаль – то, что надо.

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Делай правильные подарки,
– заявили в ВСУ.

К слову, по данным Кадрового центра Вооруженных Сил Украины, общее количество женщин-военнослужащих ВСУ в 2021 году составило 32 569.

Спасибо вам за службу, наши защитники и защитницы.

 

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Автор: Анастасія Кушпіт