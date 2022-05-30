ВСУ поджаривают оккупантов в Донецкой области с помощью реактивной артиллерии

Украинские воины продолжают мужественно защищать нашу землю. Они уничтожают россиян всеми возможными и невозможными способами.

Ювелирную работу по уничтожению противника показали воины-десантники. Речь идет о бойцах 81 бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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Работает артиллерия

Десантники похвастались, как их реактивная артиллерия уничтожает российских оккупантов на украинском Донбассе.

Воины реактивного артиллерийского подразделения 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины продолжают ежедневно наносить потери российским оккупантам и уничтожать их технику,

– уверяют украинские защитники.

Они выполняют задачи по поражению противника, и таким образом им удается постоянно поддерживать нашу пехоту. Враг коварный и хочет нанести ответный удар по нашим бойцам. Но ВСУ воюют разумно, поэтому им нет равных в маневрах. Подразделение десантников уничтожило много складов с оружием, техникой и живой силой врага.

Работа реактивной артиллерии: смотрите видео

Враг несет большие потери на нашей земле

Вторгнувшись на землю, российских оккупантов могли ожидать только большие потери и разгром. Ведь украинским защитникам нет равных в борьбе за свободу. К 30 мая потери россиян перевалили за 30 тысяч военных. А 29 мая нашим воинам удалось уничтожить командный пункт подразделения захватчиков на Юге нашей страны. Наши подразделения стараются не допустить перемещения резервов оккупационной армии.

Так украинские воины недавно уничтожили 5 вражеских беспилотников. Кроме того, ВСУ ликвидировали ротно-тактическую группу и склад боеприпасов российских оккупантов. Это уменьшает силы врага, но в то же время он остается еще мощным, поэтому следует быть готовыми к тому, что воевать придется еще долго. Также, к сожалению, пока нет защиты от обстрелов всей территории Украины.

Делились потерями, которые нанесли российским захватчикам на Донбассе наши защитники за 29 мая. В частности, ликвидировали 2 артиллерийских системы, 11 единиц боевой бронированной техники, 10 вражеских автомобилей. Противовоздушная оборона над Донбасом и Луганщиной уничтожила 2 крылатые ракеты Х-59МК. Также ликвидировали 3 высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

Об ужасающих потерях россиян знает даже разведка Великобритании: смотрите видео