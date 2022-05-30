Ювелірну роботу по знищенню ворога показали воїни-десантники. Мовиться про бійців 81 бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

До теми Львівські десантники знищили взвод з Псковської області – понад 20 бійців разом з бронетехнікою

Працює артилерія

Десантники похвалилися, як їхня реактивна артилерія знищує російських окупантів на українській Донеччині.

Воїни реактивного артилерійського підрозділу 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України продовжують щоденно завдавати втрат російським окупантам та знищувати їхню техніку,

– запевняють українські захисники.

Вони виконують завдання по ураженню противника й таким чином їм вдається підтримувати нашу піхоту постійно. Ворог підступний і хоче завдати удару у відповідь нашим бійцям. Але ЗСУ воюють розумно, тому їй немає рівних у маневрах. Підрозділ десантників знищив багато складів зі зброєю, техніки та живої сили ворога.

Робота реактивної артилерії: дивіться відео

Ворог зазнає великих втрат на нашій землі

Вторгнувшись на нашу землю, російських окупантів могли чекати лише великі втрати та розгром. Адже українським захисникам немає рівних у боротьбі за свободу. На 30 травня втрати росіян перевалили за 30 тисяч військових. А 29 травня нашим воїнам вдалося знищити командний пункт підрозділу загарбників на Півдні нашої країни. Наші підрозділи намагаються не допустити переміщення резервів окупаційної армії.

Такої українські воїни нещодавно знищили 5 ворожих безпілотників. Окрім цього, ЗСУ ліквідували ротно-тактичну групу та склад боєприпасів російських окупантів. Це зменшує сили ворога, але водночас він залишається ще досі потужним, тому слід бути готовими до того, що воювати доведеться ще тривалий час. Також, на жаль, поки немає убезпечення від обстрілів усієї території України.

Ділились втратами, яких завдали російським загарбникам на Донбасі наші захисники за 29 травня. Зокрема, ліквідували 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 10 ворожих автомобілів. Протиповітряна оборона над Донеччиною та Луганщиною знищили 2 крилаті ракети Х-59МК. Також ліквідували 3 високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

Про жахаючі втрати росіян знає навіть розвідка Великої Британії: дивіться відео