На обеспечении ВСУ впервые появилось женское белье: как оно выглядит

Министерство обороны поставило на обеспечение ВСУ женское белье. Все разработки выполнялись с учетом отзывов военнослужащих и их тестирования.

Украинские защитницы тестировали комплекты белья в 2 этапа в течение 2023 года. Женщины проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.

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Впервые в ВСУ на обеспечении появится женское белье

В Минобороны сообщили, что белье будут производить в трех цветах: Coyote, Olive green, Black. Женские комплекты имеют универсальную, высокую посадку, хорошо тянутся и держат форму.

Военнослужащие, тестировавшие белье, оставили положительные отзывы о его характеристиках:

для изготовления белья использовали качественные материалы, такие как хлопок и эластан. Они хорошо "вентилируются" и отводят влагу;

размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;

удобный крой не ограничивает движений и подходит для использования даже в полной экипировке.



Женское белье, которое появилось на обеспечении ВСУ / Фото Минобороны



Первые комплекты женского белья, которые появились в ВСУ / Фото Минобороны

У женщин появилась полевая форма

. В ВСУ численность женщин-военнослужащих увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. В настоящее время службу проходят почти 43 тысячи украинок. За последние два года на службу в ВСУ стало около 12 тысяч женщин.

В августе Минобороны утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Его официально поставили на довольствие. К слову, это первый женский костюм, появившийся в ВСУ.

Работа над внедрением женской полевой формы началась еще в мае 2022 года. В течение более года продолжались испытания и тестирование костюма. В обновленной модели женской формы учли все пожелания и замечания военнослужащих.

Кроме того, Минобороны в августе 2023 года также сообщило, что разрабатывает бронежилет для женщин. В то время действующий министр обороны Алексей Резников сообщил, что уже есть несколько тестовых образцов, однако пока идет их изучение на соответствие технической спецификации. Когда все соответствующие испытания и тестирования будут успешно пройдены, женские бронежилеты также будут утверждены.