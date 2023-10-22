Українські захисниці тестували комплекти білизни у 2 етапи протягом 2023 року. Жінки перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.
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Вперше у ЗСУ на забезпеченні з'явиться жіноча білизна
У Міноборони повідомили, що білизну виготовлятимуть у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black. Жіночі комплекти мають універсальну, високу посадку, гарно тягнуться й тримають форму.
Військовослужбовиці, які тестували білизну, залишили позитивні відгуки про її характеристики:
- для виготовлення білизни використовували якісні матеріали, такі як бавовна й еластан. Вони добре "вентилюються" та відводять вологу;
- розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;
- зручний крій не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці.
Жіноча білизна, яка з'явилася на забезпеченні ЗСУ / Фото Міноборони
Перші комплекти жіночої білизни, які з'явилися у ЗСУ / Фото Міноборони
У жінок з'явилася польова форма
У серпні Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Його офіційно поставили на забезпечення. До слова, це перший жіночий костюм, який з'явився у ЗСУ.
Робота над впровадженням жіночої польової форми почалися ще у травні 2022 року. Протягом більше ніж року тривали випробування й тестування костюма. В оновленій моделі жіночої форми врахували усі побажання і зауваження військовослужбовиць.
Крім того, Міноборони у серпні 2023 року також повідомило, що розробляє бронежилет для жінок. На той час чинний міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що вже є кілька тестових зразків, проте поки триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Коли всі відповідні випробування й тестування будуть успішно пройдені, жіночі бронежилети також будуть затверджені.