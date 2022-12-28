ВСУ нашли скрытые позиции россиян под Бахмутом и нанесли мощный удар: оперативное видео
Российские боевики не оставляют попыток захватить Бахмут. Наши военные героически держат оборону и отбивают атаки противника.
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады обнаружили скрытые позиции российских оккупантов под Бахмутом. Наши воины нанесли мощный удар по местам базирования захватчиков.
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Очередные потери русских солдат
Оккупанты обустроили скрытые позиции в лесополосе под Бахмутом. Однако операторы дронов 30 ОМБр обнаружили их и там. Украинские защитники показали успешную работу.
Несколько точных сбросов гранат – и враг, понеся потери, позорно убежал. Так же прогоним его и с нашей земли,
– отмечают военные.
Как украинские воины уличили позиции россиян: смотрите мощное видео
Крепость Бахмут
- Уже несколько месяцев под Бахмутом идут ожесточенные бои. Российские захватчики стянули чуть ли не все свои силы на Донбасс.
- Аналитики ISW убеждены, что сил врага долго не хватит. В своем последнем анализе эксперты отметили, что оккупанты очень истощены в Бахмуте. Они предполагают, что захватчики приближаются к кульминации, как в августе в Херсоне.
- "Боевые потери россиян, вероятно, заставляют российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы размером в единицу... формирований выше уровня взвода".
- Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый недавно заявил, что Бахмут остается главным направлением удара врага, оккупанты сосредоточили там все свои силы, пытаясь прорвать нашу оборону.