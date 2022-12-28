ВСУ нашли скрытые позиции россиян под Бахмутом и нанесли мощный удар: оперативное видео

Российские боевики не оставляют попыток захватить Бахмут. Наши военные героически держат оборону и отбивают атаки противника.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады обнаружили скрытые позиции российских оккупантов под Бахмутом. Наши воины нанесли мощный удар по местам базирования захватчиков.

Читайте также Бахмут – информационный капкан для россиян: полковник ВСУ назвал проблемы оккупантов

Очередные потери русских солдат

Оккупанты обустроили скрытые позиции в лесополосе под Бахмутом. Однако операторы дронов 30 ОМБр обнаружили их и там. Украинские защитники показали успешную работу.

Несколько точных сбросов гранат – и враг, понеся потери, позорно убежал. Так же прогоним его и с нашей земли,

– отмечают военные.

Как украинские воины уличили позиции россиян: смотрите мощное видео

Крепость Бахмут

Уже несколько месяцев под Бахмутом идут ожесточенные бои. Российские захватчики стянули чуть ли не все свои силы на Донбасс.

Аналитики ISW убеждены, что сил врага долго не хватит. В своем последнем анализе эксперты отметили, что оккупанты очень истощены в Бахмуте. Они предполагают, что захватчики приближаются к кульминации, как в августе в Херсоне.

"Боевые потери россиян, вероятно, заставляют российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы размером в единицу... формирований выше уровня взвода".

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый недавно заявил, что Бахмут остается главным направлением удара врага, оккупанты сосредоточили там все свои силы, пытаясь прорвать нашу оборону.