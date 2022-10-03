ВСУ показали, как устанавливали флаг на самой высокой точке освобожденной Миролюбовки: невероятное видео

Вооруженные Силы Украины освободили Миролюбовку Херсонской области. Там они уже установили украинский флаг на высшей точке.

Украинский флаг установили штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В сети показали соответствующее видео.

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ВСУ подняли флаг на самой высокой точке в Миролюбовке

На опубликованных кадрах видно, как штурмовики "Закарпатского легиона" 3 октября добрались до самой высокой точки в Миролюбовке. Они с радостью установили там украинский флаг.

Как ВСУ устанавливали флаг в Миролюбовке: смотрите видео

Что известно об освобождении Миролюбовки

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подтвердил, что ВСУ официально освободили от российских захватчиков два населенных пункта. Речь об Архангельском и Миролюбовке.

Миролюбовка входит в Белозерскую поселковую общину Херсонской области. Поселок расположен в менее чем 30 километрах от Архангельского, а также в 6 километрах от железнодорожной станции Копани. Где она расположена на карте – смотрите в нашем материале.

Напомним, что также наши военные недавно освободили Лиман в Донецкой области. Как сообщал президент Владимир Зеленский, город полностью зачищен от российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ освободили Ямполь в Донецкой области. Поселок находился под оккупацией россиян с конца апреля.

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