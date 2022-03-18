ВСУ показали рекордную эффективность использования Javelin: 100 попаданий из 112

В рамках пакета военной помощи Украина получила от международных партнеров, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Наши защитники эффективно используют их, чтобы противостоять оккупантам.

Об этом, ссылаясь на данные Пентагона, сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Соответствующее сообщение она опубликовала в твиттере 18 марта.

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100 из 112 выстрелов – в цель

По словам чиновника, в Пентагоне утверждают, что ВСУ используют Javelin с рекордной эффективностью. Мол, из 112 выстрелов, которые произвели наши защитники, было 100 попаданий во вражескую технику. "Мы гордимся нашей армией и украинскими защитниками! Героям слава", – написала Джапарова.

Коротко о Javelin

Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. С помощью них украинские защитники уничтожают бронетехнику, защищенные объекты, а также вертолеты и беспилотники врага. Основной особенностью этого ПТРК является система тепловой идентификации цели. После выстрела ракета сама раскрывает аэродинамические крылья, наводится и направляется к ней.

Детальнее о том, как работает Javelin – по ссылке.

ВСУ установили рекорд эффективности с Javelin: смотрите видео