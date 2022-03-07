ВСУ показали, как управлять российским танком Т-72: видеоинструкция

Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сняли на видео, как управлять российским танком Т-72.

Пока российские оккупанты массово бегут, не только наши военные, но и гражданские хозяйственно собирают "урожай" вражеской техники. Популярным "трофеем" являются танки.

К теме Как пользоваться NLAW – инструкция от ВСУ

Поэтому бойцы 58-й ОМБр решили снять видео, как же управлять российским Т-72.

Как завести российский танк

Чтобы запустить танк, сначала нужно включить переключатель массы. В основном он расположен у левого плеча водителя. Далее следует убедиться, что на коробке передач – "нейтралка". Тогда ручку переключения холостого хода нужно выставить ориентировочно на одну третью (там есть соответствующая отметка).

После этих действий необходимо прокачать ручной мембранный насос. Затем нужно открыть воздушный баллон. После – время включить маслозакачивающий насос (кнопка МЗН) и подождать, пока масло попадет в электромотор. В это время стрелка давления масла начнет подниматься вверх.

Теперь можно включать кнопку стартера – и танк заведен. Последующие действия такие же, как и при управлении машиной.

Инструкция запуска российского Т-72 (внимание, видео содержит нецензурную лексику!)

Отметим, что Т-72 был разработан в СССР. Этот танк был принят на вооружение советской армии еще в 1973 году. Сейчас россияне в частности пользуются его более новыми модификациями.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!