Поки російські окупанти масово тікають, не лише наші військові, а й цивільні хазяйновито збирають "врожай" ворожої техніки. Популярним "трофеєм" є танки.

До теми Як користуватися NLAW – інструкція від ЗСУ

Тому бійці 58-ї ОМБр вирішили зняти відео, як же керувати російським Т-72.

Як завести російський танк

Щоб запустити танк, спершу треба ввімкнути перемикач маси. Здебільшого він розташований біля лівого плеча водія. Далі слід переконатися, що на коробці передач – "нейтралка". Тоді ручку перемикання холостого ходу потрібно виставити орієнтовно на одну третю (там є відповідна позначка).

Після цих дій необхідно прокачати ручний мембранний насос. Потім потрібно відкрити повітряний балон. Опісля – час ввімкнути маслозакачуючий насос (кнопка МЗН) й зачекати, поки масло потрапить в електромотор. У цей час стрілка тиску масла почне підійматися вгору.

Тепер можна вмикати кнопку стартера – і танк заведений. Наступні дії такі ж, як і при керуванні машиною.

Інструкція запуску російського Т-72 (увага, відео містить нецензурну лексику!)

Відзначимо, що Т-72 був розроблений в СРСР. Цей танк був прийнятий на озброєння радянської армії ще в 1973 році. Зараз росіяни зокрема користуються його новішими модифікаціями.

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