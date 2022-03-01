ВСУ получили от партнеров десятки комплексов Javelin и NLAW

1 марта 2022 , 15:15
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Источник:

Оперативное командование "Север" / Operational Command “North”

Еще одна партия техники от иностранных партнёров поступила 1 марта.

Об этом сообщил черниговский Орган оперативного командования "Север".

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ВСУ получили от партнеров десятки комплексов Javelin и NLAW

Сообщается, что десятки NLAW и Javelin уже ждут своего времени.

Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию. Готовим подарки захватчикам,
– отметили на странице Оперативного командования "Север".

Javelin и NLAW для украинской армии / Фото фейсбук Operational Command "North"

 

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Автор: Юлія Бабич