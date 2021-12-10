ВСУ получили от США еще 30 "Javelin, – Арестович

США в рамках договоренностей о военной помощи передали Украине еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним. "Джавелины" прибыли 9 декабря.

Это очередная партия помощи. И к Новому году будет еще одна партия оружия. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

К теме США проверили состояние ПВО Украины: Киев ждет военно-техническую помощь

Куда направят "Джавелины"

По словам Арестовича, комплекты будут находиться на опасных направлениях, где именно – решит командование Вооруженных сил. Политик рассказал, что часть из них уже находится на позициях.

180 ракет – означают 160 танков российских, которые будут уничтожены. Половина танковой дивизии,

– подчеркнул Арестович.

Помощь безопасности от США

Кстати, журналист Андрей Цаплиенко опроверг заявления о том, что "Джавелины", которые Украина получила от США , держат на складах. В качестве доказательства этого, он опубликовал фотографию с фронта. Он добавил, что украинские военные готовы отражать российские атаки.

В октябре в Украину прибыла партия дополнительной международной помощи безопасности от правительства США. Она достигала 60 миллионов долларов.

Помощь включала боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего было 3 партии груза.

Испытания беспилотников Bayraktar и комплексов Javelin – смотрите видео: