ВСУ получили от США еще 30 "Javelin, – Арестович
Источник:"Радио Свобода"
США в рамках договоренностей о военной помощи передали Украине еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним. "Джавелины" прибыли 9 декабря.
Это очередная партия помощи. И к Новому году будет еще одна партия оружия. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
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Куда направят "Джавелины"
По словам Арестовича, комплекты будут находиться на опасных направлениях, где именно – решит командование Вооруженных сил. Политик рассказал, что часть из них уже находится на позициях.
180 ракет – означают 160 танков российских, которые будут уничтожены. Половина танковой дивизии,
– подчеркнул Арестович.
Помощь безопасности от США
В октябре в Украину прибыла партия дополнительной международной помощи безопасности от правительства США. Она достигала 60 миллионов долларов.
Помощь включала боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего было 3 партии груза.
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