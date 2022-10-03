ВСУ попали по значительному количеству оккупантов и техники на Запорожье: уничтожен ЗРК С-300
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов на Запорожье. Уничтожена техника врага, в частности зенитно-ракетный комплекс С-300.
В Генштабе также подтвердили поражение личного состава – ранения получили 250 российских захватчиков.
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По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни,
– говорится в сообщении.
В Генштабе перечислили, какие потери понес враг, среди уничтоженных целей есть и зенитный ракетный комплекс С-300. К слову, оккупанты ежедневно обстреливают Запорожье из этих залповых систем. Поэтому их уничтожение является успехом.
ВСУ уничтожили:
- один район сосредоточения личного состава,
- 3 склада с боеприпасами,
- более 12 единиц вооружения и военной техники,
- один зенитный ракетный комплекс С-300
"В общей сложности более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется", – добавили военные.
ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
Два дня назад под временно оккупированными Пологами украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52.
Судя по взрыву, российские пилоты не уцелели. Это вообще попытка самоубийства – летать в том районе, потому что он насыщен средствами украинской ПВО,
– сказал журналист из Запорожья.