ВСУ попали по значительному количеству оккупантов и техники на Запорожье: уничтожен ЗРК С-300

Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов на Запорожье. Уничтожена техника врага, в частности зенитно-ракетный комплекс С-300.

В Генштабе также подтвердили поражение личного состава – ранения получили 250 российских захватчиков.

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По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни,

– говорится в сообщении.

В Генштабе перечислили, какие потери понес враг, среди уничтоженных целей есть и зенитный ракетный комплекс С-300. К слову, оккупанты ежедневно обстреливают Запорожье из этих залповых систем. Поэтому их уничтожение является успехом.

ВСУ уничтожили:

один район сосредоточения личного состава,

3 склада с боеприпасами,

более 12 единиц вооружения и военной техники,

один зенитный ракетный комплекс С-300

"В общей сложности более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется", – добавили военные.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

Два дня назад под временно оккупированными Пологами украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52.

Судя по взрыву, российские пилоты не уцелели. Это вообще попытка самоубийства – летать в том районе, потому что он насыщен средствами украинской ПВО,

– сказал журналист из Запорожья.

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