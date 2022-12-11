"Горело, взрывалось и детонировало 2 часа": ВСУ "накрыли" 7 вражеских ЗРК С-300 на Запорожье
Вооруженные Силы Украины попали по позиции оккупантов в Запорожской области. Оттуда захватчики обстреливали населенные пункты региона.
Об этом сообщили разведчики Сил специальных операций подразделения "Бандерлоги" в Запорожской области, пишет 24 канал.
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Операция длилась почти месяц
Как сообщили украинские защитники, эту операцию готовили в течение месяца. Разведчики высчитали место, где оккупанты с помощью кранов перезаряжали ЗРК с ракетами С-300, которыми обстреливали украинские населенные пункты.
Россияне время от времени меняли место, но за прошедшие сутки наши разведчики нанесли удар по позиции оккупантов, которые настраивались перезаряжать ЗРК.
Вчера четко вычислили время, когда там были краны, ракеты и шла зарядка одного из комплексов. Арта получила четкие координаты от разведчиков и нанесла очень меткие удары. Горело, взрывалось и детонировало два часа,
– рассказал разведчик из "Бандерлогов".
Разведчик из "Бандерлогов" о попадании по позициям россиян: видео
"Хлопок" в Мелитополе
- В Мелитополе 10 декабря российских оккупантов посетил "хлопок". На видео видно, что после этого там начался мощный пожар.
- Соответствующий ролик обнародовал городской голова Иван Федоров. В результате прилета среди захватчиков много погибших.
- По его словам, после вечерних ударов по базам оккупантов в Мелитополе Россия потеряла очень много военных убитыми и ранеными. Местные жители рассказали, что, по предварительным подсчетам, поджарились около 200 захватчиков.
- Российские захватчики грузовиками вывозят тела своих воинов.
- ВСУ разбили по меньшей мере 20 группировок российских войск. Речь идет о частях оккупантов в Мелитополе, Ясном, Михайловке, Веселом, Пологах и т.д. По меньшей мере 1200 захватчиков больше никогда не смогут воевать против Украины.