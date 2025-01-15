Российские Ту-95 остались "без работы": что ВСУ поразили на "Энгельсе"

ВСУ 14 января во второй раз поразили инфраструктуру российского военного аэродрома "Энгельс-2". Для россиян он является едва ли не самым важным аэродромом, где оккупанты готовят ракетные атаки по Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что на этой базе есть не только топливо, но и ракеты. Важно, что "Энгельс-2" относится к ядерной триаде российской стратегической авиации.

Смотрите также Россия использовала для удара по Украине ракеты Х-55СМ, которые предназначены нести ядерный заряд

Что удалось поразить на "Энгельсе"

На "Энгельсе" есть ракетно-техническая база, на которой хранятся ядерные боеголовки, склады с ракетами, тактико-ракетная база, где россияне готовят ракеты и авиацию для атак на Украину.

Ту-95 специально прилетают на "Энгельс-2" для получения ракет и дозаправки. Затем они летят дальше, чтобы атаковать Украину. Если нет ракет и топлива – делать им нечего,

– подчеркнул Лакийчук.

Он отметил, что комплексные удары ВСУ по этому аэродрому полностью не остановят российские атаки по нашей стране, но значительно их усложнят.

По словам руководителя программ безопасности, в результате удара загорелись 3 емкости с топливом для Ту-160, одна из них может вместить 10 тысяч литров.

Аэродром "Энгельс-2" – это не просто военный аэродром, а основной аэродром стратегической авиации России ядерной триады для ведения ядерной войны против Запада. Таких аэродромов есть только 2, еще один – на Дальнем Востоке.

"На этой авиабазе есть все для того, чтобы вести войну, даже, если европейская часть России покроется ядерным пеплом. Здесь есть склады топлива смазочных материалов таких масштабов, чтобы самолеты еще неделю могли летать и бомбить города, если бы уже не было России", – подчеркнул он.

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что рядом с "Энгельсом" расположены карстовые пещеры, где размещены сотни тысяч тонн авиационного керосина. Если ВСУ туда ударят, то весь аэродром просто "взлетит", а топливо будет долго прогорать до 4 месяцев.