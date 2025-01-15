Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що на цій базі є не лише паливо, а й ракети. Важливо, що "Енгельс-2" належить до ядерної тріади російської стратегічної авіації.

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Що вдалось уразити на "Енгельсі"

На "Енгельсі" є ракетно-технічна база, на якій зберігаються ядерні боєголовки, склади з ракетами, тактично-ракетна база, де росіяни готують ракети та авіацію для атак на Україну.

Ту-95 спеціально прилітають на "Енгельс-2" для отримання ракет та дозаправки. Потім вони летять далі, щоб атакувати Україну. Якщо немає ракет та палива – робити їм нічого,

– підкреслив Лакійчук.

Він зауважив, що комплексні удари ЗСУ по цьому аеродрому повністю не зупинять російські атаки по нашій країні, але значно їх ускладнять.

За словами керівника безпекових програм, внаслідок удару загорілись 3 ємності з паливом для Ту-160, одна з них може вмістити 10 тисяч літрів.

Аеродром "Енгельс-2" – це не просто військовий аеродром, а основний аеродром стратегічної авіації Росії ядерної тріади для ведення ядерної війни проти Заходу. Таких аеродромів є лише 2, ще один – на Далекому Сході.

"На цій авіабазі є усе для того, щоб вести війну, навіть, якщо європейська частина Росії покриється ядерним попелом. Тут є склади палива мастильних матеріалів таких масштабів, щоб літаки ще тиждень могли літати та бомбити міста, якби вже не було Росії", – наголосив він.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив, що поруч з "Енгельсом" розташовані карстові печери, де розміщено сотні тисяч тонн авіаційного керосину. Якщо ЗСУ туди вдарять, то весь аеродром просто "взлетить", а паливо буде довго прогорати до 4 місяців.