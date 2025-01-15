Українська протиповітряна оборона знищила 100% безпілотників і 85% крилатих та керованих ракет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про ракету Х-55СМ

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, під час атаки ворог використав крилаті ракети Х-55СМ, які зазвичай є носіями ядерного заряду. Проте ці були оснащені лише макетами бойових частин. Мета такого застосування – відволікти увагу ППО та створити хибні цілі.

Ці ракети були запущені з Ту-95МС з Волгоградської області.

Довідка: Ракети Х-55СМ, які відрізняються від звичайної версії Х-55 збільшеною дальністю польоту до 3500 км завдяки конформним паливним бакам, виготовлялися в СРСР із 1987 року та продовжують вироблятися у РФ. Вони використовуються для атак по Україні з листопада 2022 року.

У ході атаки було застосовано 1 балістичну ракету ("Іскандер" або KN-23), 7 ракет Х-22 чи Х-32 з Ту-22М3, 4 ракети "Калібр", 27 крилатих ракет Х-101 і Х-55СМ, 4 керовані ракети Х-59 або Х-69, а також 74 безпілотники, серед яких "Шахеди" та дрони-імітатори. Загалом це 117 засобів повітряного нападу, з них 43 – ракети.

Українські сили збили 26 крилатих ракет і всі керовані ракети Х-59/Х-69, а також 47 дронів. Решта дронів не досягли своїх цілей. Тобто знешкоджено 85% ракет та 100% дронів.

Щодо високошвидкісних Х-22, Х-32 і балістичної ракети, їх перехоплення потребує систем ППО, таких як Patriot чи SAMP-T, розміщення яких відомо ворогу. Втім ракети, які обійшли системи ППО не завжди досягали цілей.

Російські війська націлили удар по об'єктах газової інфраструктури на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. За наявною інформацією, критичних пошкоджень вдалося уникнути.

Нагадаємо, російські війська 15 січня атакували захід України, підрозділи ППО знищили 20 крилатих ракет та 1 ударний БпЛА. До слова, загалом по Україні ворог випустив 27 ракет, тобто абсолютна більшість була націлена на західні області.