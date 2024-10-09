Какие группировки России могут ощутить дефицит БК из-за поражения арсенала на Брянщине

В ночь на 9 октября в городе Карачев на Брянщине прогремели мощные взрывы – украинские дроны ударили по 67 арсеналу ГРАУ минобороны России. На территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в частности из КНДР, а также КАБы.

Пострадают российские группировки на Курщине, Харьковщине и не только. Продолжается системная работа по поражениям вражеских военных объектов, и будет только увеличиваться. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что россияне же начнут постепенно рассредоточивать арсеналы и склады.

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Какие группировки России могут ощутить дефицит БК

По словам Мусиенко, недостаток БК из-за поражения арсенала на Брянщине прежде всего почувствует группировка войск "Север", которая действует в Курской и Харьковской областях. Логистика концентрируется в определенных пунктах, а уже оттуда транспортируется и развозится на разные направления, в частности на Лиманский.

Бывают случаи, когда географическое расположение арсенала не обязательно должно быть привязано к подразделениям, которые находятся рядом. По своим объемам и возможностям подобные склады могут отвечать даже за 4 направления.

Обратите внимание! Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия таких складов с боеприпасами примерно 20 единиц. По его словам, работы еще очень много.

Соответственно номенклатура вооружения, которая могла быть на этом арсенале, абсолютно разная: от снарядов для реактивной и ствольной артиллерии до управляемых авиационных бомб.

"Видим системную работу. В течение месяца это уже фактически 4 такой масштабный объект, по которому наносят удары. Думаю, это продолжится не только по арсеналам на оккупированной территории, но и по местам концентрации живой силы врага, как одной из основных наступательных единиц на фронте", – отметил Александр Мусиенко.