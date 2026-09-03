Украинские военные нанесли удар по десантному катеру, комплексу РЭБ и складам оккупантов

Украинские защитники продолжают методично уничтожать критически важную инфраструктуру и технику российских оккупантов на различных участках фронта. В течение 2 сентября и в ночь на 3 сентября Силы обороны нанесли точные удары по ряду важных военных целей противника.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, под огневое поражение попали объекты захватчиков на территории временно оккупированного Крыма, а также в Донецкой и Запорожской областях.

Поражение техники и пунктов управления в Крыму

В Севастополе украинским силам удалось поразить российский скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510, предназначенный для высадки десанта и патрулирования.

Справка. Полная водоизместимость катера составляет около 20,5 тонн, длина – около 16 метров. Экипаж – 2 человека, десант – до 19 человек. Катер может оснащаться пулеметным и гранатометным вооружением.

Кроме того, в районе оккупированного города была поражена мобильная станция радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Красуха-4", способная подавлять бортовые радары авиации и беспилотников.

Также возле населенного пункта Марьинка в аннексированном Крыму защитники уничтожили пункт управления БПЛА противника.

Удары по складам и полигону

Не менее ощутимыми оказались потери оккупантов на востоке и юге. В Желанном в Донецкой области Силы обороны поразили склад беспилотников подразделения захватчиков, а возле Иловайска уничтожили склад с боеприпасами.

Вместе с тем под удар попали объекты противника на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области. Окончательный размер нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские военные постоянно снижают потенциал вражеского флота и логистики. В частности, Силы обороны разгромили российский катер возле Змеиного, уничтожив беспилотное судно типа "КАМА" в акватории Черного моря.

В целом же с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 3 сентября 2026 года Россия потеряла около 1 492 350 (+1 320) солдат, а также много техники.