На Курщине поражен центральный командный пункт с десятками офицеров России и КНДР, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что наши военные поразили центральный командный пункт врага в Курской области. В результате были уничтожены десятки российских и северокорейских офицеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью для Associated Press.

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Что известно об атаке командного пункта врага в Курской области

Владимир Зеленский отметил, что защитники из ВСУ провели очень сильную операцию на Курском направлении. Так, наши военные поразили центральный командный пункт оккупантов, в результате чего Россия и Северная Корея потеряла своих ключевых офицеров.

Это была военная наша цель справедливая, был ракетный удар с нашей стороны, и было применение различных видов оружия, но комплексный удар был нанесен по ним,

– отметил украинский лидер.

По словам президента, потери врага могут составлять до десятков российских и северокорейских офицеров.

К слову, в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны нанесли огневого поражения по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил России в городе Рыльск, что в Курской области.

Эта операция была частью системной работы по уничтожению командных пунктов врага, а также лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.