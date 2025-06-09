ВСУ ударили по аэродрому "Саваслейка", вероятно, поражен МиГ-31К, – Генштаб

В ночь на 9 июня ССО совместно с другими составляющими Сила обороны ударили по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области. Оттуда регулярно взлетают истребители МиГ-31К.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно о поражении самолетов на "Саваслейке"

В ВСУ отметили, что российский агрессор использует аэродром "Саваслейка" для ударов по территории Украины.

С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал",

– указывают в ВСУ.

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага. Вероятно, это самолеты МиГ-31 и Су-30/34. Результаты боевой работы уточняются.

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Также этой ночью Силы обороны ударили по объекту военно-промышленного комплекса России в Чебоксарах. Говорится об АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро" в Чебоксарах, которое производит навигационное оборудование. Известно, что это предприятие обеспечивает поставки адаптивных антенн "Комета" для различного вида высокоточного вооружения. В частности, эти антенны используются в ударных БпЛА типа "Шахед".