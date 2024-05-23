ATACMS в действии: ВСУ мощно ударили по российскому комплексу С-400, – СМИ
Силы обороны нанесли молниеносный удар по российскому зенитному комплексу С-400 "Триумф" в Донецкой области. По данным СМИ, поражение осуществили с помощью баллистических ракет ATACMS.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Досье шпиона". Там обнародовали соответствующие фотографии и видео, передает 24 Канал.
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ВСУ ударили по российскому комплексу
Так, согласно обнародованной информации, 22 мая, около 12:50 украинскими силами был нанесен ракетный удар по позиции российского комплекса С-400 в районе аэродрома Моспино, который расположен в Донецкой области.
По информации источника, удар по развернутому комплексу был нанесен с использованием 5 оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, которые наше государство получило от Соединенных Штатов в рамках военной помощи.
Отмечается также, что в результате удара было:
- уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400;
- повреждена 1 ПУ ЗРК С-300/400;
- уничтожена РЛС 96Л6Е;
- уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.
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"Милитарный" пишет, что на обнародованных кадрах можно достоверно идентифицировать уничтоженными по крайней мере одну пусковую установку, вероятно, комплекс технического обеспечения 30Ц6Е и одну всевысотную радиолокационную станцию 96Л6Е. Последняя уничтожена впервые за время войны.
В случае поражения РЛС и командного пункта можно говорить о фактической нейтрализации всей зенитной батареи, ведь без них работа невозможна. Сам комплекс был развернут вблизи аэродрома "Моспино", что примерно в 50 километрах от линии боевого соприкосновения.
Отмечается, что сам аэродром имел относительно короткую грунтовую полосу. Вероятно, он мог использоваться оккупантами как аэродром подскока ударных вертолетов. Известно также, что о потерях среди личного состава в результате удара не сообщается.
Недавно С-400 уничтожили в Крыму
- Ночью 15 мая на военном аэродроме Бельбек в Севастополе было поражена техника оккупантов. В субботу, 18 мая, британская разведка проанализировала этот удар.
- В отчете Министерства обороны Великобритании сообщается, что атака на аэродром Бельбек в Крыму, осуществлена в ночь на 15 мая, стала четвертым случаем за последний месяц, когда российская ПВО в Крыму понесла потери.
- Тогда были поражены элементы российской ракетной батареи С-400 "Триумф", в частности радар 92N6 и пусковые установки. Кроме того, во время атаки уничтожено по крайней мере два российских самолета МиГ-31.