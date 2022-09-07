США тренировали украинских военных, потопивших российский корабль "Василий Бех", – Пентагон

В Пентагоне заявили, что украинские военные, поразившие российский военный корабль "Василий Бех", прошли обучение в США. Они тренировались как раз на тех ракетах, на которых и пробили корабль.

В середине июня ВСУ поразили российский военный корабль "Василий Бех". Заместитель руководителя Пентагона Билл Лаплант рассказал, что они сделали это оружием, на котором тренировались США.

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Украинские военные учились на "Гарпунах"

Лаплант рассказал, что украинские военные прошли учения на противокорабельных ракетах "Гарпун", которыми впоследствии и был потоплен "Василий Бех".

Кто дал Украине это оружие

Представитель Пентагона сообщил, что сбившую российский военный корабль ракету Украине предоставила страна-союзник США. Однако Лаплант отказался называть государство. Он лишь уточнил, что ракета была снята с корабля и установлена на автомобильную платформу.

Сейчас происходят невероятные инновации, а мы просто недостаточно об этом говорим,

– сказал Лаплант.

Он добавил, что украинские силы использовали "Гарпун" для потопления еще одного военного корабля россии, но уже не назвал его.

Напомним, что в ночь на 17 июня в судно "Василий Бех" попали две ракеты "Гарпун". По данным командования "Юг", корабль вез груз на остров Змеиный, который в то время был оккупирован. В общем, судно перевозило: боеприпасы, вооружение и личный состав черноморского флота.

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