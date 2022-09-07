У середині червня ЗСУ уразили російський військовий корабель "Васілій Бех". Заступник керівника Пентагону Білл Лаплант розповів, що вони зробили це зброєю, на якій тренувалися США.

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Українські військові вчилися на "Гарпунах"

Лаплант розповів, що українські військові пройшли навчання на протикорабельних ракетах "Гарпун", якими згодом й було потоплено "Васілій Бех".

Хто дав Україні цю зброю

Представник Пентагону повідомив, що ракету, яка збила російський військовий корабель, Україні надала країна-союзник США. Проте Лаплант відмовився називати державу. Він лише уточнив, що ракету зняли з корабля і встановили на автомобільну платформу.

Зараз відбуваються неймовірні інновації, а ми просто недостатньо про це говоримо,

– сказав Лаплант.

Він додав, що українські сили використали "Гарпун" для потоплення ще одного військового корабля росії, але вже не назвав його.

Нагадаємо, що у ніч на 17 червня в судно "Васілій Бех" влучили дві ракети "Гарпун". За даними командування "Південь", корабель віз вантаж до острова Зміїний, який на той час був окупованим. Загалом судно перевозило: боєприпаси, озброєння та особовий склад чорноморського флоту.

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