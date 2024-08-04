OSINT-аналитики показали спутниковые снимки поврежденных С-400 в Балаклаве

В городе Балаклава, что во временно оккупированном Крыму, ВСУ существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф". OSINT-аналитики показали место поражения российского зенитного ракетного комплекса.

Специалисты объяснили, как изменилась ситуация на высотах Кая-Баш, где россияне держали С-400. Кстати, ВСУ ударили по вражеской технике врага в ночь на 2 августа.

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Что известно о поражении С-400 в Балаклаве

До этого в составе комплекса было 4 пусковые установки 5П85СМ и радиолокационная станция 92Н6Е. На снимке можно заметить один радар 92Н6Е, степень повреждения не установлена, одну, вероятно, пораженную пусковую установку 5П85СМ и одну, вероятно, уничтоженную пусковую установку на тягаче,

– рассказали аналитики.

Они объяснили, что две другие пусковые установки на снимке не заметны, однако, вероятнее всего, – их оперативно оттянули.



Как выглядят позиции С-400 россиян / Фото "КиберБорошно"

Кстати, россияне в ночь на 2 августа жаловались, что ВСУ атаковали временно оккупированный Крым ракетами ATACMS.

Украинские военные объяснили 3 августа, что 4 пусковые установки ЗРК "Триумф" существенно повредили подразделения ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.