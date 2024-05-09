Ранее в Москве проводили выставку трофейной западной техники, которую россияне захватили во время войны в Украине, и которую планировали показывать на военном параде 9 мая. Однако о своих "трофеях" оккупанты почему-то забывают.

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Leopard переехал российский "Москвич"

Так, украинские воины, а именно бойцы 33 механизированной бригады Вооруженных Сил Украины своеобразно поздравили Россию с "днем победы", выпустив короткий ролик. В нем украинский танк Leopard 2 с крестом на башне раздавил машину "Москвич" под песню Лещенко "День Победы".

Таким стало 9 мая на России. Вместо уважения и почтения к жертвам Второй мировой – "можем павтарить", а также "на Берлин". Именно поэтому мы поздравляем народ России с очередным 9 мая "победобесия", а тебя призываем присоединяться к реальным героям, в ряды настоящих победителей,

– говорится в сообщении бригады.

Бойцы также добавили, что уже более двух лет украинские защитники отражают широкомасштабную войну, которую развязал режим Путина и поддержал народ России.

"Их три дня разбили сила и дух воссоединенной нации. Украинцы остановили план быстрого захвата. И даже сегодня продолжаем разрушать их попытки наступления", – добавили в бригаде.

Украинский танк Leopard раздавил машину "Москвич": смотрите видео

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