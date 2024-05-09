Раніше у Москві проводили виставку трофейної західної техніки, яку росіяни захопили під час війни в Україні, та яку планували показувати на військовому параді 9 травня. Однак про свої "трофеї" окупанти чомусь забувають.

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Leopard переїхав російський "Москвіч"

Так, українські воїни, а саме бійці 33 механізованої бригади Збройних Сил України своєрідно привітали Росію з "днем побєди", випустивши короткий ролик. У ньому український танк Leopard 2 з хрестом на башті розчавив автівку "Москвич" під пісню Лещенка "День Победы".

Таким стало 9 травня на Росії. Замість поваги та шани до жертв Другої світової – "можем павтаріть", а також "на Бєрлін". Саме тому ми вітаємо народ Росії із черговим 9 травня "побєдобєсія", а тебе закликаємо приєднуватися до реальних героїв, до лав справжніх переможців,

– йдеться у повідомленні бригади.

Бійці також додали, що вже понад два роки українські захисники відбивають широкомасштабну війну, яку розв'язав режим Путіна та підтримав народ Росії.

"Їхні три дні розбили сила та дух возз'єднаної нації. Українці зупинили план швидкого захоплення. І навіть сьогодні продовжуємо руйнувати їхні спроби наступу", – додали у бригаді.

Український танк Leopard розчавив автівку "Москвич": дивіться відео

Що відомо про те, як святкуватимуть 9 травня у Кремлі