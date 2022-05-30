ВСУ предостерегают: пляжный отдых раздражает врага, не гнушающегося атаками на группы мирных людей

Вооруженные Силы Украины предупредили, что пляжный отдых – раздражающий момент для врага. Ведь российские оккупанты имеют привычку гатить по группам мирных людей.

Предупредили о том, что о безопасности нужно заботиться не только в воздухе, но и на побережье. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Враг усиливает оборону, ВСУ же продолжают наступательные действия: что происходило на Юге 29 мая

Людей предупредили об опасности мин в море

Оперативное командование "Юг" объяснило, что не следует пренебрегать предупреждениями об опасности как в воздухе, так и вдоль побережья. Ведь наши силы обороны приняли меры по недопущению высадки десанта, а враг – заминировал море.

После шторма возможны случаи отрыва якорных мин и выброса их на побережье. В связи с этим – пляжный отдых – не только опасный, но еще и раздражающий момент для врага, который, несмотря на законы и правила войны, не гнушается атаками на скопление мирных граждан.

– говорится в сообщении.

Также людей призывали быть внимательными и внимательными как к окружающей среде, так и к информационному полю.

"Не позволяйте дезориентировать себя недостоверными данными", – сообщили в ОК "Юг".

Россияне продолжают держать Украину под прицелом ракетного удара

В Черном море корабельная группировка вражеских сил продолжает держать под прицелом ракетного удара территорию Украины,

– сообщило командование.

Также добавили – несмотря на заявленные инициативы по организации гуманитарных коридоров для возобновления судоходства, кафиры не осуществляют меры по разминированию моря. Украинская сторона припомнила – это лишний раз подчеркивает фальшивость провозглашенных врагом намерений.

Кратко о ситуации на Юге Украины

29 мая в ОК "Юг" заявили, что россияне усиливают оборону, в то время как ВСУ продолжают наступательные действия. В частности, враг подтягивал резервы и обустраивал оборонительные рубежи на Херсонщине. Недалеко от самого Херсона выгружал технику.

Вооруженные Силы Украины на Юге ликвидировали 67 единиц личного состава оккупантов. Также уничтожили 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы бронированной техники, а также 13 военных автомобилей.

Более того, наши бойцы обезвредили пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из подразделений.

29 мая в американском Институте изучения войны объяснили, вероятно, – контратака ВСУ на Юге имела целью сорвать попытки России укрепить оборону.

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