Мовиться про те, про що про безпеку треба дбати не тільки у повітрі, а й на узбережжі. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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Людей попередили про небезпеку мін в морі

Оперативне командування "Південь" пояснило, що не варто нехтувати попередженнями про небезпеку як у повітрі, так і вздовж узбережжя. Адже наші сили оборони вжили заходів із недопущення висадки десанту, а ворог – замінував море.

Після шторму імовірні випадки відриву якірних мін і викиду їх на узбережжя. У зв'язку із цим – пляжний відпочинок – не тільки небезпечний, а ще й дратівливий момент для ворога, який не зважаючи на закони і правила війни, не гребує атаками на скупчення мирних громадян,

– мовиться у повідомленні.

Також людей закликали бути пильними й уважними як до навколишнього середовища так і до інформаційного поля.

"Не дозволяйте дезорієнтувати себе недостовірними даними", – повідомили в ОК "Південь".

Росіяни продовжують з моря тримати Україну під прицілом ракетного удару

В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує тримати під прицілом ракетного удару територію України,

– повідомило командування.

Також додали, – попри заявлені ініціативи щодо організації гуманітарних коридорів для поновлення судноплавства, окупанти не здійснюють заходи по розмінуванню моря. Українська сторона пригадала – це зайвий раз підкреслює фальшивість проголошених ворогом намірів.

Зверніть увагу! Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що російські окупанти ще на початку березня замінували Чорне море. Попередньо відомо, що вороги залишили у морі орієнтовно 400 – 600 мін. Сергій Братчук також попереджав, що є постійний ризик висадження ворожого десанту. Тому пригадав, що пересуватись пляжами та узбережжями Одещини – небезпечно.

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