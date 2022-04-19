В ВСУ предупредили, что враг распространяет фейки об украинских десантниках

Кремлевские боты продолжают разгонять очередной фейк. На этот раз их цель – дискредитация украинских боевых бригад и Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в целом.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, отмечая, что наши войска продолжают героически выполнять боевые задачи и не собираются сдаваться врагу.

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Россия усиливает информационную войну

Командование отмечает, что информация, которую распространяют россияне, содержит элементы гибридной информационной войны и имеет все признаки информационно-психологического воздействия. Таким образом враг деморализует как защитников Украины, так и их родных.

В ВСУ также сообщили, что руководящий состав оперативно реагирует на все проблемные вопросы, которые поступают от воинов.

На всю информацию или возможные проблемные вопросы служебного и социального характера, которые поступают от наших воинов, – руководящим составом воинских частей и командованием Десантно-штурмовых войск ВС Украины – немедленно принимаются к рассмотрению и принимаются соответствующие меры,

– говорится в сообщении.

Сейчас украинские солдаты обеспечены современным оружием, боевой техникой и необходимыми материальными средствами, готовы давать отпор и сдерживать широкомасштабную вооруженную агрессию сил противника.

Десантники призвали игнорировать вражеские "вбросы" и доверять официальным источникам информации.

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