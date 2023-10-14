О причинах такой динамики и ее влиянии на фронтовые бои в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Хлопок" повсюду

Утро 14 октября началось неспокойно для России. В сети появилось видео, как в Сочи взрывался "хлопок" Местные власти заявили о работе ПВО, однако очевидцы сообщали о как минимум 5–6 взрывах. Также были зафиксированы попадания в районе Краснодарского края.

Так, в районах, из которых происходит поставка в Крым, происходит уничтожение российской логистики, топлива и тому подобное. И в очередной раз там отработали беспилотники, которым уже удавалось долетать на территорию России. Их дальность ориентировочно может достигать 600–700 километров в зависимости от маршрута и места запуска.

Тем временем в акватории Черного моря Россия продолжает терять военные корабли. За последние 3 дня удалось подбить "Буян" и патрульную лодку "Павел Державин". Именно с этих судов запускались ракеты по территории украинского Юга.

Эти операции проводила Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами. Также атака осуществлялась на подводную лодку, которой удалось избежать удара. Однако "Буян" и "Павел Державин" были повреждены и вряд ли в ближайшее время смогут выполнять боевые задания.

Полный обзор фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Удары по оккупированным территориям

На оккупированных территориях россиянам тоже нет покоя. На днях украинские партизаны провели успешную операцию по подрыву железнодорожного полотна протяженностью 150 километров в районе Мелитополя. Именно по этой железной дороге враг поставлял на фронт боеприпасы, технику и т.д.

Свитан убежден, что основной задачей на Юге в этом году для украинских сил обороны является взятие под контроль сухопутного коридора от России до Крыма, а также выведение из строя Керченского моста.

Механизмы для этого могут быть разные – по мосту могут отрабатывать ракеты или беспилотники, а сухопутный коридор может быть перекрыт разными путями. Это использование сил спецопераций, как подрыв поезда и железнодорожного полотна, а также активные боевые действия на фронте.

Кроме того, эффективно по этой территории могут работать крылатые и баллистические ракеты. В настоящее время в Украине на вооружении есть Storm Shadow, SCALP. Однако такие операции нуждаются в эффективной разведке и работе ДРГ.

Выполнение задания продолжается. В частности, и уничтожение военных объектов на территории Адлера и Сочи – это все связанные вещи. На максимальную глубину, на которую могут дойти наши средства поражения, включаются все механизмы одновременно,

– подытожил аналитик.

ВСУ применяют больше боеприпасов, чем россияне

Тем временем на фронте Вооруженные Силы Украины впервые превзошли врага по количеству артиллерийских обстрелов в сутки. До сих пор преимущество было на стороне россиян. Интересно, что появилась информация, якобы Северная Корея перебросила России тысячи контейнеров с боеприпасами.

Полковник запаса объяснил, что подобная динамика является закономерностью. Давно уже ожидалось, что россияне будут переходить на нулевые складские остатки по количеству боеприпасов.

Сейчас производство там отлажено на максимальном уровне. Ежесуточно производится около 5–7 тысяч боеприпасов. Фактически то, что они производят в день, то же и отстреливают на фронте.

Это понимали россияне и просчитывали. Поэтому через месяц – два они уже начали свои турне миром для пополнения этого количества. Сейчас тысячу–две в сутки им добавляет Северная Корея,

– объяснил Свитан.

Он убежден, что больше использовать ежесуточно россияне не смогут. Только есть вариант складировать поближе к линии фронта, поскольку возможность любых логистических путей очень ограничена. Однако как только они начинают это делать, туда прилетают Himars.

Так они работали за месяц до начала штурма Авдеевки. Условно говоря, растаскивали боеприпасы по зданиям, не накапливали вместе, чтобы ВСУ не смогли по ним отработать.

А из-за задержки боеприпасов от партнеров БК начали поступать в достаточном количестве только сейчас. Поэтому украинская армия ощутимо преобладает противника по количеству боеприпасов.