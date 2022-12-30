У ВСУ есть успехи в районе Кременной, россияне не верят, что удержат линию фронта, – Жданов

30 декабря 2022, 23:12
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Украина продолжает освобождать оккупированные Россией территории, несмотря на никакие угрозы или оговорки. Луганская область почти полностью оккупирована с начала вторжения, но военные уже возле Кременной, так что, вероятно, в начале года ее могут деоккупировать.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютуб-канале – сообщает 24 канал. По его словам, Генштаб ВСУ предоставил официальную информацию, где подтвердил продвижение украинской армии в сторону Кременной на 2,5 километра.

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Почему продвижение такое медленное

Олег Жданов отметил, что это продвижение удалось очень сложным, поскольку россияне делают все, чтобы замедлить ВСУ.

Темп продвижения очень и очень сложен, соответственно, цифры продвижения не так велики, как были в предыдущих контрнаступательных действиях наших войск,
– сказал Жданов.

Это связано с тем, что там сосредоточены регулярные российские войска и они пытаются сбить украинское наступление встречными атаками. Кроме того, Олег Жданов со ссылкой на источники в Генштабе рассказал о подготовке россиян к обороне Луганска. Оккупанты на столько не уверены в собственных силах, что готовятся к обороне областного центра.

Олег Жданов рассказал о приближении ВСУ к Кременной: смотрите видео

"То есть они уже начинают строить оборонительные рубежи вокруг города Луганск. Наверняка есть мнение, что вряд ли их фронт выдержит давление Вооруженных Сил Украины", - отметил военный эксперт.

Основное в канун Нового года по войне

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  • Владимир Зеленский провел 45 в этом году заседание Ставки главнокомандующего. Президент заявил, что Украинская ПВО в следующем году станет самой мощной в Европе.
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Автор: Антон Літвіненко