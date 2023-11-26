ВСУ близки к трассе, соединяющей Крым и Мелитополь: генерал армии оценил перспективы ВСУ

Вооруженные Силы Украины все больше приближаются к трассе, соединяющей Крым с Мелитополем. На этом фоне у россиян уже начинаются панические настроения. В конце концов, оно и не удивительно, ведь угрозы для врага – огромные.

Если украинским военным удастся перерезать две важные логистические артерии россиян, для врага это может фатально закончиться 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж.

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Какие перспективы у ВСУ

На Юге Украины в ВСУ есть два стратегических направления и главные задачи:

перерезать трассу и железную дорогу Крым – Мелитополь;

перерезать сообщение из Мариуполя, откуда поставляют вооружение в запорожскую и херсонскую группировку.

Перерезка двух мощных путей, по которым идет вся техника и живая сила, позволит нам под полный контроль с флангов. Мы прорвемся с двух сторон и это фактически замыкание огромной группировки Запорожского и Херсонского направлений,

– отметил Николай Маломуж.

В Херсонской области уже есть плацдарм, с которым враг не может справиться. А также удалить резервы, чтобы оттеснить украинские силы.

"У нас сейчас создается очень выгодная ситуация: перерезая два пути, мы ограничим врага в поставке огневых средств, живой силы, боеприпасов и т.д. Поддержка с воздуха фактически неэффективна", – подчеркнул генерал армии.

Дело в том, что ПВО мощно уничтожает российскую авиацию: как самолеты, так и вертолеты. В конце концов все это создаст стратегическую перспективу – сначала ограничение, а затем и перекрытие всех поставок вооружения, техники и боеприпасов запорожской группировке врага. В перспективе говорится и об окружение российских оккупантов.

Николай Маломуж о будущих перспективах ВСУ на Юге: смотрите видео

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