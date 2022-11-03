ВСУ приземлили под Бахмутом вражеский самолет: оперативное видео
3 ноября 2022 , 13:58Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Вооруженные Силы Украины отражают атаки врага и успешно сопротивляются. Наши защитники сбили вражеский самолет возле Бахмута.
Когда именно нашим военным удалось уничтожить вражеский самолет – пока неизвестно. В телеграм-канале Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины опубликовали видео, где сообщается об очередном "жесте доброй воли" оккупантов.
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Вражеский самолет "устал" возле Бахмута
На видео видно, как наши защитники подвели вражеский самолет. Несколько минут ему удалось пролететь, а потом он упал и вспыхнул пожар.
Падение вражеского самолета возле Бахмута: видео