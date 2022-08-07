ВСУ за сутки ликвидировали 5 баз оккупантов, 3 склада боеприпасов и 2 контрольных пункта

Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают российского оккупанта и вражескую технику. Они делают это разными способами.

ВСУ продолжают уничтожать российского оккупанта

Так, наши воины доносят захватчику, что их на украинской земле никто не ждал. Например, за минувшие сутки ВСУ уничтожили немало складов БК и баз россиян.

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Всего в течение суток Вооруженные Силы Украины минуснули 5 баз, 3 склада БК и 2 КП российского противника.

Макеевка, Донецкая область – БК

Снежное (район), Донецкая область – база

Донецк – база

Херсон (район) – БК + база

Чернобаевка (район), Херсонская область – 2 командных пункта

Гладковка (район), Херсонская область – база

Пологовский район, Запорожская область – база

Энергодар (район), Запорожская область – БК

Статистика потерь за сутки

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники, в частности:

3 танка;

4 боевые бронированные машины;

3 артиллерийские системы;

5 средств ПВО;

6 беспилотников;

8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1 единицу спецтехники.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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