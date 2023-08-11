Есть сдержанный оптимизм: как развиваются события на Запорожском фронте

Силы обороны Украины прорвались в село Роботино в Запорожской области. Бойцам удалось найти направление, на котором легче продвигаться.

Депутат Запорожского районного совета Антон Жук поделился с 24 Каналом о том, как развиваются события на Запорожском направлении. Он добавил, что военные настроены оптимистично.

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Оперативная ситуация на Запорожском направлении

С марта 2022 россияне обстреливают Орехов из населенных пунктов Нестерянка и Роботино. Украинским воинам удалось найти направление, в котором легче продвигаться. Однако трасса на юго-востоке пока не контролируется Силами обороны.

У военных есть сдержанный оптимизм. Руководство, планируя операции, понимает, что оно делает и то, как мы прессингуем на широкой линии фронта,

– добавил депутат.

Не стоит производить шум в сети, что будто наши военные "очень долго" освобождают населенные пункты.

Во-первых, если украинские воины продвигаются на 500 метров, следует понимать, что эти позиции россияне укрепляли более полутора лет. Однако в глубине укрепленных и подготовленных линий меньше.

Депутат Запорожского районного совета рассказал о развитии события на Запорожском фронте: смотрите видео

Во-вторых, благодаря помощи западных партнеров, стратегии и современному вооружению – все идет по очереди и происходит то, что нужно.



"Можно вспомнить Харьковскую операцию, когда Россия бегала и носилась с тем, что мы не захватим Херсон, а в сентябре никто не собирался этого делать. Поэтому, надеюсь, все происходит в свою очередь и меньше всего защитников Украины получат ранения или погибнут", – рассказал Антон Жук.

ВСУ продвигаются в Запорожском направлении: что известно

Вооруженные Силы Украины продвинулись на сотни метров на Мелитопольском направлении. Там продолжаются бои. В то же время наступательные действия происходят и в Бердянском направлении. Украинские военные имеют продвижение и там.

Оккупанты, в свою очередь, стали больше укреплять Токмак, Бердянск и Мелитополь. Следует отметить, что такие действия являются результатом успехов ВСУ. В частности, это касается и постоянного "хлопка" на временно оккупированных территориях Запорожья.

Чтобы остановить контрнаступление россияне прибегают к разным методам. В частности, недавно они использовали химические боеприпасы в Новоданиловке. Наступательный потенциал действительно несколько снизился, ведь наши бойцы не могли пойти в атаку. Впрочем, ВСУ уже фактически прошли первую линию обороны. Именно она была плотно заминирована.