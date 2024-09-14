Как штурмовые батальоны снова прорвали границу с Курщиной: видео успешной операции

Появилась информация, что на днях ВСУ продвинулись вперед на новом участке границы с Россией –в Глушковском районе Курской области. Военные подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады показали момент прорыва границы.

На кадрах видно, как украинская армия колонной бронетехники зашла на территорию Курской области. Произошло это, вероятно, недалеко от села Веселое, о чем свидетельствуют координаты на видео.

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"Верх военного искусства и маневренной войны"

В сети говорят, что опубликованные кадры были сняты несколько дней назад. На них видно, как несмотря на артудары, украинская техника прорвала оборону россиян и двинулась дальше.

Под видео бойцы подразделения "Khorne Group" объяснили, что "два скромных штурмовых батальона ВСУ" осуществили двойное проникновение на территорию России. Это стало возможным также благодаря инженерной разведке.

ВСУ могли прорвать границу Курщины в новом районе: смотрите видео

Верх военного искусства и маневренной войны. Украинская версия операции "Багратион",

– отметили военные.

Справочно. Операция "Багратион" или Белорусская операция считается одной из крупнейших стратегических наступательных операций советских войск против немецких летом 1944 года.

Кадры, как ВСУ прорвали границу на Курщине в сентябре: смотрите видео

Что западные СМИ пишут о прорыве границы в Глушковском районе

О том, что ВСУ могли продвинуться в районе Веселого, пишут западные аналитики.

Так, в ISW отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, указывают, что украинские войска недавно продвинулись на юг от Веселого. Этот населенный пункт расположен к юго-западу от Глушкова и в трех километрах от границы России с Украиной.

По крайней мере на несколько часов в четверг (12 сентября – 24 Канал) – если не дольше – украинские войска зашли в Россию второй раз за пять недель. Украинская операция в районе Веселого началась только через день после того, как российские войска контратаковали на главном направлении операции ВСУ в Курской области,

– также отметили в Forbes.

В то же время сами россияне отрицают, что ВСУ могли войти в Веселое.