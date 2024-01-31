ВСУ захватили позиции в направлении Горловки, которые были оккупированы с 2014 года, – СМИ
Источник:Милитарный
Командующий украинскими Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский показал в сети кадры по штурму. В сети установили, что видео сделано при отражении российских позиций недалеко от Горловки.
Сама же Горловка оккупирована с 2014 года. Российские оккупационные силы контролировали этот участок еще до полномасштабного вторжения.
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Движение в направлении Горловки
Украинские военные заняли российские позиции возле Горловки, которые оккупанты контролировали еще с весны 2024 года. Кадры успешного штурма этого участка бойцами 225 отдельного штурмового батальона опубликовал Александр Сырский.
Для поддержки продвижения украинских войск привлекли западную 155-мм артиллерию, применявшую кассетные боеприпасы по российской пехоте. Ее работу корректировали ударные беспилотники. Также дроны производили сбросы взрывчатки на противника и контролировали ход операции.
Вся операция по продвижению в направлении Горловки проходила в темное время суток. В работе применили беспилотники с тепловизорами.
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Ситуация на фронте
- Боевые действия на Бахмутском направлении в основном приобрели позиционный характер. Однако оккупанты все равно пытаются штурмовать с помощью тактики "человеческих волн". Преимущественно попытки наступления проходят без бронетехники. Ресурсов на оборону хватает.
- Оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Они перешли от попыток наступать по полям к городским боям. При этом оккупанты не уверены, какой сценарий для них лучше всего. Ведь в случае городских боев потери россиян будут меньше, а при наступлении с полей есть влияние на логистику.
- Россияне пытаются продвигаться на Купянском направлении. Очевидно, враг хочет захватить деревню Табаевка. Однако там неблагоприятный ландшафт и населенный пункт находится под постоянным огневым контролем ВСУ. Если даже россияне захватят его, то будут нести значительные потери из-за обстрелов.