ВСУ продолжают продвигаться в Сужде: в ISW проанализировали направления

Наступление украинских войск в районе Суджи Курской области России продолжается. В частности, защитники продвинулись на север от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), вдоль трассы Суджа-Суходоловка, и, вероятно, проводят атаки в районе Саморядово и Козыревки.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечают, что сейчас боевые действия продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине.

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Украинские войска продолжали незначительное продвижение в районе Суджи на фоне продолжающихся украинских операций в Курской области,

– говорится в отчете.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, подтвердили, что украинские военные недавно имели успехи дальше в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

Продвижение ВСУ на Курщине

Фиксируют продвижение украинских сил к северу от Мартыновки (северо-восток от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

При этом есть несколько противоречивые данные о боях к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Саморядово и Козыревка, но в этом районе, вероятно, действуют мобильные группы украинских войск.

Российские войска якобы снова заняли Спальное и Крупец (оба к юго-востоку от Суджи), но ситуация в этом районе остается неопределенной.

Якобы, оккупанты отбили украинскую механизированную атаку возле Александровки (северо-восточнее Коренево).

Важно! Вместе с тем аналитики отметили, что 22 и 23 августа боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения в Курской области.