Маскировка и занятие огневой позиции: ВСУ показали новые фото с учений в Британии
Источник:Александр Павлюк
Украинские воины в Великобритании проходят военные учения в рамках операции "Interflex". Заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк опубликовал новые фото с учений.
По словам военного, украинские бойцы в Британии учатся тактике выбора и правильному занятию огневой позиции. Оттачивание практики стрельбы происходит с использованием ям, холмов, деревьев и других особенностей местности.
Важно Уоллес назвал сроки, когда танки Challenger прибудут в Украину
Как проходят обучение
Обучение проходит под руководством военнослужащих-инструкторов Вооруженных Сил Великобритании в рамках базовой общевойсковой подготовки.
Операция Interflex – кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины. Она стартовала в июле 2022 года на территории Великобритании. Является продолжением британской военной операции "Orbital".
Бойцы ВСУ проходят обучение в Британии / Фото с телеграмму Павлюка
Напомним, что недавно украинские военные прибыли в Великобританию для учений на танках Challenger 2 Правительство Великобритании предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне.
Когда Украина получит Challenger 2
- 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что его страна передаст Украине танки Challenger 2.
- После этого глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Украине предоставят эскадрилью танков Challenger 2. Речь идет о 14 танках.
- Заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк отметил, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.
- В то же время 30 января Уоллес заявил, что Challenger приедут в Украину ближе к лету. Сначала украинские военные проведут на них учения.