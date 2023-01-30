Маскировка и занятие огневой позиции: ВСУ показали новые фото с учений в Британии

Украинские воины в Великобритании проходят военные учения в рамках операции "Interflex". Заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк опубликовал новые фото с учений.

По словам военного, украинские бойцы в Британии учатся тактике выбора и правильному занятию огневой позиции. Оттачивание практики стрельбы происходит с использованием ям, холмов, деревьев и других особенностей местности.

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Как проходят обучение

Обучение проходит под руководством военнослужащих-инструкторов Вооруженных Сил Великобритании в рамках базовой общевойсковой подготовки.

Операция Interflex – кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины. Она стартовала в июле 2022 года на территории Великобритании. Является продолжением британской военной операции "Orbital".

Бойцы ВСУ проходят обучение в Британии / Фото с телеграмму Павлюка

Напомним, что недавно украинские военные прибыли в Великобританию для учений на танках Challenger 2 Правительство Великобритании предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне.

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