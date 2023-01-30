За словами військового, українські бійці у Британії навчаються тактики вибору та правильному заняттю вогневої позиції. Відточення практики стрільби відбувається з використанням ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості.
Важливо Воллес назвав терміни, коли танки Challenger прибудуть до України
Як проходять навчання
Навчання відбуваються під керівництвом військовослужбовців-інструкторів Збройних Сил Великої Британії в межах базової загальновійськової підготовки.
Операція "Interflex" – кодова назва військової операції під керівництвом Великобританії з навчання та тренування Збройних сил України. Вона стартувала у липні 2022 року на території Британії. Є продовженням британської військової операції "Orbital".
Бійці ЗСУ проходять навчання у Британії / Фото з телеграму Павлюка
Нагадаємо, що нещодавно українські військові прибули до Великої Британії для навчань на танках Challenger 2. Уряд Британії надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.
Коли Україна отримає Challenger 2
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що його країна передасть Україні танки Challenger 2.
- Після цього глава Міноборони Британії Бен Воллес повідомив, що Україні нададуть ескадрилью танків Challenger 2. Йдеться про 14 танків.
- Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк зазначив, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.
- Водночас 30 січня Воллес заявив, що Challenger приїдуть в Україну ближче до літа. Спершу українські військові проведуть на них навчання.