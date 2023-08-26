Есть очень интересный нюанс: почему россияне не смогут удержать вторую линию обороны на Юге

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинские военные прорвали первую линию обороны россиян в Запорожской области. Он выразил надежду, что в дальнейшем контрнаступление теперь будет развиваться быстрее. Такое действительно может произойти.

В начале контрнаступления Украины россияне допустили большую ошибку, что может дорого им стоить во время последующих продвижений ВСУ. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Главная проблема россиян на второй линии обороны

Первая линия обороны, которую прошли украинские военные – это не только окопы и траншеи, фортификационные сооружения, но и минные поля. Главная ее проблема заключалась именно в гипертрофированной плотности минно-фугасных заграждений.

Во второй линии обороны проблема уже не столько с минными полями, сколько с механизированной составляющей, то есть техникой. Там есть концентрация ББМ, БМП, труднобронированной техники. Артиллерию уже отводят поближе к третьей линии,

– отметил Александр Коваленко.

Делают это для того, чтобы иметь хоть какой-нибудь паритет с контрбатарейной борьбой. Итак, главная проблема второй линии борьбы – это уничтожение "железа". Это станет приоритетной задачей наших военных.

"Есть очень интересный нюанс. Уже во время нашего контрнаступления россияне начали использовать резервы со второй линии обороны. Они использовали большое количество ресурса еще до того, как его действительно нужно было использовать", – отметил военный обозреватель.

Кроме того, штатная комплектация группы войск "Днепр" и "Восток", воюющих на Юге, является одним из худших в зоне боевых действий. Лучше всего укомплектованные группы "Центр" и "Запад" – это Луганская область. Это, по словам Коваленко, будет существенно влиять на способность россиян обороняться.

Причина в плохой штатной комплектации проста – оккупанты просто не успевают компенсировать свои потери и обеспечивать подразделения техникой.

Александр Коваленко о проблемах на второй линии обороны россиян: смотрите видео

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